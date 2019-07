Aanhouding moordenaar Julie Van Espen verlengd

Steve Bakelmans, de moordenaar van Julie Van Espen, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Antwerpen beslist. Zijn aanhouding is met twee maand verlengd, dat is de wettelijke termijn vanaf de derde verschijning voor de raadkamer.

Bakelmans werd eind juni in beroep veroordeeld tot 5 jaar cel voor verkrachting van zijn ex-vriendin in oktober 2016. Bakelmans was daarvoor in eerste aanleg nog veroordeeld tot vier jaar cel. De openbare aanklager vroeg toen zijn onmiddellijke aanhouding maar daar ging de rechter niet op in. Bakelmans ging in beroep en mocht de rechtbank verlaten.

Daardoor liep Bakelmans nog vrij rond toen hij op 4 mei van dit jaar Julie Van Espen zag voorbijfietsen aan het Albertkanaal in Merksem.