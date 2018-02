Aangiften homofobie sinds 2008 de hoogte in

De laatste jaren zijn er opvallend meer aangiften gedaan van homofobie dan tien jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers die VTM NIEUWS opvroeg bij minister van Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA). Afgelopen nacht werd Mister Gay Belgium 2017 Jaimie Deblieck nog aangevallen op straat, wellicht omdat hij homoseksueel is.

Jaimie Deblieck kreeg afgelopen nacht klappen in zijn thuisstad Roeselare na een nachtje stappen. Hij werd op de grond geduwd en kreeg enkele stampen, terwijl hij naar eigen zeggen werd uitgemaakt voor ‘fucking homo’. Deblieck deed aangifte bij de politie.

Uit cijfers die VTM NIEUWS opvroeg, blijkt dat er de afgelopen jaren opvallend meer klachten binnenkwamen in vergelijking met tien jaar geleden. Zowel de aangiften die bij het gelijkekansencentrum Unia gedaan werden als de klachten die de politie kreeg, gingen sinds 2008 de hoogte in.

Bij de politie Zo noteerde de politie tien jaar geleden 34 feiten van homofobie, in 2012 werden er al vijf keer meer klachten geregistreerd. In 2014 lag het aantal het hoogst: toen werden er maar liefst 193 feiten geregistreerd. Het aantal ging iets naar beneden het jaar nadien, maar in 2016 was er opnieuw sprake van een toename.

(Lees verder onder de grafiek)

Bij het parket Ook de correctionele parketten behandelden tussen 2010 en 2015 opvallend meer klachten. In 2010 was er sprake van vier zaken die voorkwamen, in 2015 van 77 zaken.

Cijfers van Unia Ook gelijkekansencentrum Unia houdt cijfers bij. Het gaat hierbij over aangiften van discriminatie, haatmisdrijven en haatboodschappen. Ook Unia zag de laatste jaren een opvallende stijging van het aantal meldingen in vergelijking met 2008. Tien jaar geleden ging het over 92 meldingen, in 2016 kwamen er 227 meldingen binnen.

Die meldingen gingen wel niet altijd over verschillende feiten. Sinds 2010 zijn er ook cijfers beschikbaar over het aantal dossiers waarover de meldingen gaan. Daaruit blijkt dat het aantal dossiers net zoals de meldingen sterk fluctueert, maar dat er in 2015 en 2016 wel opnieuw een stijgende trend is. In 2016 werd zelfs het hoogste aantal dossiers opgetekend, namelijk 104 zaken van homofobie.

Haat en geweld kunnen steeds gemeld worden bij de politie of op Uni-Form, een app en online platform dat holebifobie en transfobie in kaart brengt.