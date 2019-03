Aalsterse spoedartsen kalmeren patiënten met VR-bril

Spoedartsen van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst kunnen patiënten in de toekomst kalmeren met een VR-bril. De software is door een Belgisch bedrijf geschreven om een kalmerend effect te hebben. Vooral bij kinderen kan de bril angstgevoelens voor medische ingrepen wegnemen.

Vandaag ondergaat een eerste patiënt de beleving die in de VR-bril van het Waverse bedrijf Oncomfort wordt getoond. Een stem vraagt de jonge patiënte om haar ademhaling af te stemmen op de beweging van een walvisstaart. Ze krijgt een naaldenprik, die ze niet voelt.

"Er bestaan verscheidene afleidingstechnieken voor kinderen met acute of chronische pijn", zegt medisch diensthoofd Ignace Vergote van de spoeddienst van het ASZ. "Door de VR-bril krijgen je hersenen het gevoel dat je effectief op een andere plaats bent, waardoor het effect zeer sterk is."

Evenwichtsstoornissen

De bril zal systematisch overwogen bij zowat 20 kinderen die dagelijks op de spoeddienst arriveren, maar ook volwassenen komen in aanmerking, op voorwaarde dat ze in staat zijn om de controle over de situatie los te laten. Bovendien reageert niet iedereen goed op virtuele realiteit. Bepaalde scènes veroorzaken misselijkheid doordat het evenwichtsorgaan misleid wordt.

De software die de beelden in de bril projecteert, maakt gebruik van een statisch decor. De bril kost een slordige 2.000 euro, maar zal zich volgens het ziekenhuis terugverdienen. Patiënten die rustig zijn, ondergaan betere medische zorg. "Als we voor de start van de behandeling de bril opzetten, worden heel wat prikkels weggenomen. Zo zien ze niet hoe alles klaargezet wordt en kunnen ze er niet door afgeschrikt worden", aldus het ASZ.

De technologie wordt in Aalst voor het eerst in een spoedafdeling gebruikt, maar producent Oncomfort zegt dat ook andere ziekenhuizen snel zullen volgen.