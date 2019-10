Aalsterse carnavalisten lachen opnieuw met joden

Het is nu al duidelijk wat hét thema van Aalst carnaval 2020 wordt: joden en Unesco. In de aanloop daarvan hebben carnavalsverzamelaars 150 verschillende carnavalslintjes uitgebracht met een sneer naar Unesco en joden. ’Unesco, wa ‘n klucht’, is een van de leuzen. Onlangs moesten burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en schepen Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) naar het hoofdkwartier van Unesco in Parijs om uit te leggen dat het carnaval niet antisemitisch is. In december beslist Unesco in Colombia of Aalst carnaval werelderfgoed blijft. Het Forum van Joodse Organisaties (FJO) ziet in de lintjes enkel “een pure provocatie”.