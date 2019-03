Aalsterse burgemeester reageert op polemiek rond Joodse praalwagen

De Aalsterse burgemeester Christoph D'Haese verdedigt zijn carnavalisten die veel kritiek krijgen over hun Joodse praalwagen. De carnavalsgroep beeldt een karikatuur uit van de joodse gemeenschap en daar kwam al veel reactie op. Zo keurde de Europese Commissie de praalwagen ook al af.

De Aalsterse carnavalsgroep De Vismooil’n toonde zich in de jaarlijkse carnavalsstoet met een praalwagen met daarop karikaturale poppen van joden, met grote haakneuzen, pijpenkrullen en een geldkist. Daarmee wilde de groep duidelijk maken dat ze hun geld dit jaar sparen voor een mooiere praalwagen volgend jaar.

Christoph D'Haese (N-VA), de burgemeester van Aalst, blijft de carnavalisten verdedigen: "Het kan niet dat men ons van bovenaf gaat zeggen met wat je wel en niet mogen lachen, dat is de essentie van Aalst carnaval. ik vraag aan de joodse gemeenschap om dat te relativeren."

'Dit is puur antisemitisme. Zelf als het niet de bedoeling was antisemitisch te zijn, dan getuigt dit van een gebrek aan historisch besef en goede smaak.’, aldus Hans Knoop, de woordvoerder van het Forum der Joodse Organisaties. Ook de Europese Commissie reageerde gisteren scherp. Volgens hen is het ondenkbaar dat we deze beelden 74 jaar na de Holocaust in de straten zien.