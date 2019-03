Aalst klaar voor 91ste carnavalstoet

In Aalst start om 13.00 uur de 91ste carnavalstoet. Dit jaar zijn er ook heel wat bekende gezichten die meelopen in de stoet. Zo is de hele filmcrew van De Kampioenen in Aalst. Burgemeester D'Haese rekent op een 800-tal agenten om de veiligheid tijdens het evenement te garanderen.

De stoet vertrekt om 13.00 uur aan het stationsplein in Aalst en trekt een ganse middag publiek op een parcours tot aan de Grote Markt. Daar arriveert de laatste groep rond 20.30 uur. Dit jaar zijn iets minder losse groepen ingeschreven dan vorig jaar en ook het aantal vaste groepen is teruggevallen.

Grote groepen tellen tot 100 leden en kunnen tot 50 meter lang zijn. Opvallend is de deelname van een filmploeg van FC De Kampioenen, die deel uitmaakt van Carnavalsgroep De Lodderoeigen. Die dag wordt een scène gefilmd voor de volgende film.

Gratis parking en nachtbussen

Jaarlijks trekt de openingsstoet Aalst Carnaval zowat 80.000 bezoekers. Om de vele feestvierders naar Aalst Carnaval te brengen, zet De Lijn extra bussen in op de meeste lijnen op zondag 3 maart, de dag van de stoet. Wie dan met de wagen komt, kan ook dit jaar - dankzij de steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Aalst - gratis parkeren op één van de bedrijventerreinen aan de rand van de stad en verder reizen met de gratis pendelbussen.

Er worden ook gratis nachtbussen ingelegd op 3, 4 en 5 maart. Door de festiviteiten vertrekken de bussen in Aalst vanaf de rand van de stad en niet aan het busstation.

