A12 weer vrij, kraan na 10 uur getakeld

Het was vanmorgen een moeilijke spits door meerdere ongevallen op de A12 ter hoogte van discotheek Carré, in Willebroek. Een kraanwagen is er door de middenberm gereden en lag er een tijdlang op zijn kant. De takelwerken verliepen moeizamer dan gedacht, maar zijn intussen afgelopen. De snelweg is na meer dan tien uur opnieuw vrijgegeven voor het verkeer.

In totaal zijn er vanmorgen op de A12 drie ongevallen gebeurd ter hoogte van Londerzeel-Industrie, ofwel de snelweg die langs discotheek Carré loopt. De kraanwagen die richting Brussel reed en door de middenberm ging, lag op zijn kant en moest getakeld worden.

Een auto die in de richting van Antwerpen reed, zag het ongeval met de kraanwagen gebeuren en wilde uitwijken, maar reed daardoor zelf in de gracht. Even later gebeurde er ook een ongeval met een motorrijder die waarschijnlijk afgeleid was door de ongevallen.

De snelweg was al die tijd volledig afgesloten richting Antwerpen, het verkeer kon alleen door langs de parking van Carré. Richting Brussel moest het verkeer op de A12 een tijdlang over één rijstrook, maar ook in die richting is de snelweg nu opnieuw volledig vrij.