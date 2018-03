A12 versperd door 3 ongevallen aan Carré

Het was vanmorgen een moeilijke spits door meerdere ongevallen op de A12 ter hoogte van discotheek Carré. Een kraanwagen is er door de middenberm gereden en ligt er nu op zijn kant. "Mijd de omgeving en rijd beter via de E19", zegt het Vlaams Verkeerscentrum aan VTM NIEUWS. De takelwerken zijn volop aan de gang, maar die gaan moeizamer dan gedacht. Er moet gespecialiseerd materiaal ter plaatse komen om de kraanwagen te takelen. De snelweg blijft dus nog zeker een paar uur afgesloten.

In totaal zijn er vanmorgen op de A12 drie ongevallen gebeurd ter hoogte van Londerzeel-Industrie, ofwel de snelweg die langs discotheek Carré loopt. De kraanwagen die richting Brussel reed en door de middenberm ging, ligt er nog altijd op zijn kant en moet nog getakeld worden. Een auto die in de richting van Antwerpen reed, zag het ongeval met de kraanwagen gebeuren en wilde uitwijken, maar reed daardoor zelf in de gracht.

Even later gebeurde er ook een ongeval met een motorrijder die waarschijnlijk afgeleid was door de ongevallen. Bovendien ligt er ook zand op de weg, maar waar dat zand vandaan komt, is nog niet duidelijk.

"Richting Antwerpen is de snelweg volledig dicht en dat zal nog geruime tijd zo zijn. Je kan er wel passeren via de parking van de Carré, maar in de spits zal dat toch heel moeizaam verlopen", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum aan VTM NIEUWS.

"Richting Brussel is er maar één rijstrook beschikbaar. In beide richtingen is het aanschuiven en dus maak je best gebruik van de E19 tussen Antwerpen en Brussel", aldus nog het Verkeerscentrum.