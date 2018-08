A12 tijdlang afgesloten door zware brand

Door een zware brand in de bandencentrale van Nissangarage Beerens werd de A12 ter hoogte van Aartselaar een tijdlang volledig afgesloten. Er hing een zwarte rookpluim boven de weg en het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

"Er zijn twee lichtgewonden gevallen: een brandweerman en een medewerker van de garage. Zij hebben rook ingeademd en zijn afgevoerd naar het ziekenhuis", zegt VTM NIEUWS-journalist Wouter De Boer.

De brand ontstond binnen en sloeg over op andere bedrijven. De oorzaak is nog altijd onbekend, maar intussen is de A12 in beide richtingen wel weer vrijgemaakt. Ter hoogte van de Nissangarage in Aartselaar blijft de N177 nog even afgesloten richting Brussel.

Verschillende mensen zouden onwel geworden zijn in hun wagen door de sterke rookontwikkeling. Er werd aangeraden om deuren en ramen gesloten te houden, en de ventilatie in de wagen uit te schakelen. De rook is wel niet giftig.