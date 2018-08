A12 richting Brussel versperd na ongeval

Door een ongeval is Boom, net voor de Rupeltunnel, is momenteel de A12 richting Brussel versperd. Wie van Antwerpen naar de hoofdstad rijdt, wordt aangeraden de E19 te nemen. Door wegenwerken is het immers ook niet mogelijk om bovengronds te rijden op de A12. De brug op de N177 is er afgesloten. Wie van Antwerpen naar Brussel moet, kiest dus beter voor de E19, adviseert het Vlaams Verkeerscentrum op Twitter.

Update #A12 Ongeval in Boom richting Brussel. Alle verkeer moet de snelweg verlaten in Boom en terugdraaien richting Antwerpen. De oprit Boom richting Brussel is eveneens afgesloten. Omrijden via de N177 is zinloos door werken (Baanbrug). Kies voor de E19. https://t.co/rpoSQ7sKEe pic.twitter.com/aqANUooYUR — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) August 17, 2018

Foto: archief