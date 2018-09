97 van de 187 banen op de helling bij Mora

Bij snackproducent Mora in Mol, onderdeel van Van Geloven snacks, staan 97 van de 187 banen op de helling. Het bedrijf heeft vandaag een intentie tot herstructurering bekendgemaakt.

Een groot deel van de productieactiviteiten zou tegen eind volgend jaar worden verplaatst naar andere vestigingen van de groep. De herstructurering moet Van Geloven in staat stellen "haar productieactiviteiten binnen de groep vanaf eind 2019 beter te bundelen en efficiënter in te richten. Dit is noodzakelijk om kostenefficiënt en competitief te kunnen blijven concurreren", zo klinkt het.

In Mol worden bekende snacks als de Viandelle, de Sito Stick en de saté gemaakt.