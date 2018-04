943 wagens geflitst tijdens De Ronde

De politie heeft afgelopen zondag 943 bestuurders geflitst bij controles rond de Ronde Van Vlaanderen. Dat meldt gouverneur Jan Briers van Oost-Vlaanderen.

Bij alcoholcontroles werden amper acht bestuurders betrapt op dronkenschap achter het stuur. Een flink pak lager dan vorig jaar toen 9,2 procent positief blies. Er werd ook één positieve drugtest afgelegd. De politie heeft twee rijbewijzen ingetrokken.

Mobiele controles

Ook dit jaar werden mobiele snelheidscontroles uitgevoerd om eventuele snelheidsduivels af te remmen. Op acht controleplaatsen werden in totaal 7.953 voertuigen gecontroleerd waarvan 943 voertuigen en motoren sneller reden dan de toegelaten snelheid, of 11,86 procent van de gecontroleerde bestuurders. Vorig jaar was dat 9,64 procent en in 2016 nog 13,27 procent.

Grotere groep gecontroleerd

De 42 agenten namen in totaal 313 ademtesten af waarbij acht bestuurders een strafbare alcoholopname bleken te hebben, dat is minder dan vorig jaar.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) lanceerde dit jaar ook de campagne 'Beloofd!', waarbij wielerfans bandjes kregen als ze beloofden niet te drinken.

Andere inbreuken

Bij 42 drugtests en 2 speekseltesten bleek één bestuurder onder invloed te zijn. Er werden twee boetes uitgeschreven voor bestuurders die hun gordel niet droegen. De politie schreef ook 13 processen-verbaal uit voor uiteenlopende verkeersovertredingen en voertuigtechnische inbreuken. Op bevel van het parket van Oost-Vlaanderen moesten twee bestuurders hun rijbewijs onmiddellijk afgeven.