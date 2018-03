91% van Belgen eet onvoldoende fruit

Nog geen tien procent van de Belgen eet genoeg fruit. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Voedselconsumptiepeiling, naar aanleiding van de Week van de Diëtist. Bovendien drinkt 73 procent van de Belgen onvoldoende water of niet-gesuikerde dranken.

Vandaag start de Week van de Diëtisten, dat dit jaar het thema 'HAP-klaar advies' heeft gekregen. HAP staat voor Huisgemaakt, Aangepast en Persoonlijk advies over fruit, groenten en water. Uit de cijfers van de Nationale Voedselconsumptiepeiling blijkt dat de gemiddelde Belg 110 gram fruit per dag eet. Amper negen procent eet wél genoeg fruit.

Groenten

Maar we eten ook te weinig groenten. Gemiddeld eten we amper 145 gram per dag, terwijl de aanbevolen hoeveelheid 300 gram is voor een volwassene. Kinderen en adolescenten (tien tot zeventien jaar) scoren het slechtst: 99 procent of meer haalt de richtlijn niet.

Water

Uit de cijfers blijkt ook dat 73 procent van de bevolking niet genoeg water of ongesuikerde dranken drinkt. Het gaat dan over water, thee, koffie en soep. Vooral bij kinderen en jongeren zijn de cijfers zorgwekkend: 98 procent van de zes- tot negenjarigen drinkt te weinig water. Bij tien- tot dertienjarigen is dat 95 procent en bij de veertien- tot zeventienjarigen gaat het op 92 procent.

BMI

Bij 45 procent van de Belgen ligt het BMI té hoog. Dat is geen nieuwe trend, benadrukt de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten. De laatste jaren is er weinig veranderd.