9 op de 10 wil bedrijfswagen niet afgeven

We zijn nog lang niet klaar om de bedrijfswagen aan de kant te zetten. Negen op de tien van de werknemers mét een bedrijfswagen is niet van plan is die op te geven in ruil van alternatieve vervoersmiddelen. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-dienstverleners SD Worx en vacature.com.

Sinds 1 januari kunnen werknemers met een bedrijfswagen kiezen: hem houden of extra loon kiezen. Concreet kan al wie een bedrijfswagen heeft, kiezen om die in te ruilen tegen een som geld. Hoe groot die som is, wordt bepaald op basis van de waarde van je laatste wagen.

Een ingewikkelde berekening, maar het komt erop neer dat je 17 procent van de cataloguswaarde van je bedrijfswagen in handen krijgt. Had je ook een tankkaart? Dan komt daar nog eens twintig procent bovenop.

Weten hoeveel je bedrijfswagen inruilen kan opleveren? Bereken het hier.

Geen interesse

Maar mensen die al een bedrijfswagen hebben, zijn niet geïnteresseerd in een mobiliteitsvergoeding. Zo blijkt nu uit de rondvraag. Nog geen twee op de tien van de deelnemers mét een bedrijfswagen heeft interesse in de deal. “De mobiliteitsvergoeding garandeert niet dat werknemers die hun auto inruilen op een milieuvriendelijker vervoermiddel overstappen”, legt Veerle Michiels, juridisch adviseur bij SD Worx, uit.

Mobiliteitsbudget dan?

Nu ligt het plan van een ‘mobiliteitsbudget’ op tafel, waarbij werknemers makkelijker verschillende vervoersmiddelen kunnen combineren. Het verschil met zo’n mobiliteitsvergoeding is dat het ook geldt voor werknemers zonder bedrijfswagen, maar er wel voor in aanmerking komen.

Daar is iets meer dan de helft van de ondervraagden in geïnteresseerd, zo blijkt. Ze zijn geïnteresseerd in de voordelen en de vrijheden van zo’n mobiliteitsbudget. Bij werknemers die wél al een bedrijfswagen hebben valt ook het mobiliteitsbudget niet in de smaak. Slechts een op de tien wil zijn bedrijfswagen inruilen voor één of meerdere vervoersmiddelen. De overige negen op de tien wil zijn wagen van het bedrijf gewoon houden.

“Dat toont nog maar eens hoezeer we in België aan onze bedrijfswagens gehecht zijn”, concludeert Michiels. “Zelfs de keuzevrijheid van het mobiliteitsbudget kan werknemers niet op andere gedachten brengen.”

