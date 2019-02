9 doden bij zware brand in appartement Parijs

Bij een hevige brand in een appartement in Parijs zijn vannacht negen mensen omgekomen. Dat heeft procureur Rémy Heitz bekendgemaakt. Een bewoonster van het gebouw is opgepakt.

Het vuur kostte volgens een omstreeks 07.45 uur opgemaakte balans het leven aan negen mensen. Een dertigtal mensen raakte gewond, van wie één iemand er erg aan toe is. Onder de gewonden zijn er zes brandweerlieden. De brand is omstreeks 01.00 uur om een nog onbekende reden ontstaan en was "ongelooflijk hevig", zo citeerde de krant Le Parisien de brandweer.

Na meer dan vijf uur raakten zowat 250 spuitgasten de brand meester, al woedden er nog steeds vlammen op de zevende en achtste verdieping. Sommige bewoners waren naar het dak gevlucht, anderen schreeuwden door het raam om hulp. Uit voorzorg zijn belendende gebouwen geëvacueerd, de politie en brandweer blokkeerden meerdere straten.

Dronken

Er is een strafrechtelijk onderzoek opgestart, een bewoonster is in het belang van het onderzoek in hechtenis genomen. Volgens Le Parisien zou zij in staat van dronkenschap hebben gepoogd in de buurt een auto in brand te steken en zou zij naar een conflict met een buur hebben verwezen.

Het acht verdiepingen hoge gebouw is gelegen in het 16de arrondissement, in het zuidwesten van Parijs. "Parijs is in rouw", twitterde burgemeester Anne Hidalgo die tegenover de slachtoffers haar medeleven heeft betuigd.