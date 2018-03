850 mensen voor wake Nikita

In Oostakker, bij Gent, hebben vandaag 850 mensen een wake bijgewoond voor de verongelukte Nikita Everaert. Het zestienjarige meisje werd twee weken geleden gegrepen door een vrachtwagen. Er was veel verontwaardiging over het ongeval, dat plaatsvond op een verkeerspunt dat al vijftien jaar op een lijst staat van zwarte punten in Vlaanderen.

Familie, vrienden en sympathisanten zakten vandaag af naar de plaats van het tragische ongeval. “Er zijn toespraken gehouden over het onveilige kruispunt", zegt VTM NIEUWS-journalist Wim Naert. "Op het kruispunt staat sinds vandaag een witte fiets, die moet de mensen er voor altijd aan herinneren dat het een gevaarlijk kruispunt is.”

Nikita was twee weken geleden op weg naar haar school toen ze vijf kilometer voor de schoolpoort gegrepen werd door een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde aan het kruispunt richting de oprit van de ring rond Gent.

Petitie

Meteen werd een petitie opgestart die in een mum van tijd 9.000 handtekeningen telde. De online petitie dringt bij het Vlaams Gewest en de stad Gent aan op de heraanleg van de verkeersknoop.

Zwarte lijst

Het bewuste punt staat al sinds 2002 op de zwarte lijst van dodelijke kruispunten in Vlaanderen. Toch greep de Vlaamse regering niet in om de risico's voor fietsers weg te werken. Na het ongeval beloofde minister van Mobiliteit Weyts (N-VA) twintig miljoen uit te trekken om gelijkaardige punten aan te pakken en de druk op te voeren wanneer onderhandelingen met lokale besturen - of rond onteigeningen - voor vertraging zorgen.

