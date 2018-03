85 mensen opgepakt bij illegale betoging Brussel

In de Sint-Katelijnestraat in Brussel zijn een 85 personen opgepakt nadat de politie een feministische betoging tegenhield. Dat meldt de lokale politie. De betoging die onder de slogan 'Reclaim the night' door de hoofdstad trok, was niet toegelaten en toen de deelnemers toch aan hun optocht begonnen, besloot de politie hen in te sluiten en administratief aan te houden. Dat zegt commissaris Olivier Slosse aan VTM NIEUWS.

"Reclaim the Night is een feministische optocht waarbij gekozen werd voor een beperkte gemengde groep zonder cis mannen (mannen wiens seksuele identiteit overeenkomt met hun biologisch geslacht) om zich de nacht weer toe te eigenen, tegen seksistisch en politioneel geweld", klinkt het op de blog van de organisatie. "Deze optocht met fakkels wil een feminisme uitdragen dat inclusief, intersectioneel (m.a.w over verschillende groeperingen en categorieën heen) en voor de vrije keuze (m.b.t abortus, hoofddoek, vrijheid van sekswerk-st-ers, enz) is."

Eerder al problemen

Het was al de vijfde maal dat de 'Reclaim the Night'-betoging georganiseerd werd, maar nadat de vorige editie, in 2017, eindigde in incidenten met de politie, was er geen toelating voor een nieuwe optocht zaterdagavond. De betogers verzamelden toch op de Brandhoutkaai en toen ze aan hun optocht begonnen, werden ze ingesloten in de Sint-Katelijnestraat, zegt Slosse nog.

"We hebben hen aangemaand hun actie te stoppen en toen daar niet op ingegaan werd, hebben we de groep administratief aangehouden. Het gaat om 85 personen."