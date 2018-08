83 dieren in beslag genomen wegens verwaarlozing

In het Brusselse Haren heeft de politie gisteren 10 honden, 8 puppy's en 65 schapen in beslag genomen die tekenen van verwaarlozing vertoonden. Dat heeft een woordvoerder van de politiezone Brussel-Elsene, Olivier Slosse, gemeld. Het was een patrouille van de hondenbrigade die de dieren op een terrein langs de Sint-Stevens-Woluwestraat opmerkte.

Er werd een proces-verbaal opgesteld dat aan het parket van Brussel en het departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel zal worden overgemaakt. De dieren werden intussen door verschillende verenigingen opgevangen.

Foto: archief