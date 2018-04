81.372 boetes door lage-emissiezone Antwerpen

In Antwerpen zijn vorig jaar 81.372 boetes uitgeschreven voor inbreuken op de lage-emissiezone. Het gaat dan om oude en vervuilende dieselwagens, die zonder toelating in de zone rondreden. Dat blijkt uit cijfers die VTM NIEUWS opvroeg.

"Nu heb je natuurlijk een nieuwe regel, waarbij mensen hun auto in orde moeten zetten", zegt schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud aan VTM NIEUWS. "We zien dat mensen dat doen en dat ze de regels respecteren."

Het merendeel van de boetes werd uitgeschreven voor voertuigen met een Belgisch kenteken, zij zijn ook verantwoordelijk voor 94 procent van de voertuigbewegingen binnen de zone, laat Ait Daoud weten.

Gerespecteerd

Nog maar één procent van de autobestuurders is niet in orde met zijn of haar wagen en 1,3 procent heeft een tijdelijke toelating, waarmee ze toch nog in de zone mogen komen. "We zien dat de lage-emissiezone gerespecteerd wordt", klinkt het nog.

De lage-emissiezone in Antwerpen werd in februari vorig jaar ingevoerd. Sindsdien is de uitstoot van roet met een derde gedaald.