80 leerlingen geveld door griep in school

In basisschool De Triangel in Sint-Andries bij Brugge zijn de afgelopen dagen tachtig leerlingen geveld door de griep. Dat is een derde van het totaal aantal leerlingen. Ook vier van de tien leerkrachten waren ziek. “Ik ben 25 jaar directeur en dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het is hallucinant, ik zit met de handen in het haar”, zegt de directeur Eddy Boutens aan VTM NIEUWS.

“Ik heb 320 leerlingen en een op de drie is ziek. Het begon heel geleidelijk aan vlak na de krokusvakantie. Ikzelf was geveld voor de vakantie, ik vrees dat ik het binnengebracht heb op de school”, zegt Boutens.

Vier van de tien leraren moesten thuisblijven. “Als een leraar basisonderwijs zijn klas achterlaat, moet het al heel erg zijn. Die mensen blijven niet zomaar thuis. Ze hebben hoge koorts en zijn totaal niet in staat om te komen werken”, aldus Boutens.

Kunnen niet vervangen worden

Die leraren kunnen niet zomaar vervangen worden, door een bepaling in de wetgeving. Daardoor zitten honderd leerlingen zonder leerkracht. “Van de wet mogen we pas een leerkracht vervangen vanaf tien dagen afwezigheid door ziekte”, zegt Boutens. “Van een griep ben je in principe vijf dagen ziek en een huisarts schrijft dus ook maar vijf dagen voor. Vier klassen hebben geen leraar, dat zijn honderd leerlingen. Kinderen van het lager onderwijs kunnen zich echt niet langer dan een uur zelfstandig bezighouden.”

Oma springt in

“Ik zit met de handen in het haar. Het is ongeëvenaard. Ik ben 25 jaar directeur van De Triangel in Sint-Andries en dit heb ik nog nooit meegemaakt, het is hallucinant”, zucht Boutens.

Bij ziekte van een leerkracht worden de leerlingen even verdeeld over andere klassen, maar zelfs dat gaat niet meer. “Vanaf het ogenblik dat je twee of meerdere klassen hebt zonder leraar, kan je de leerlingen niet meer verdelen, omdat de groepen dan zo groot worden dat niemand nog les kan geven.”

En dus moest de directeur op zoek naar een creatieve oplossing. “Ik heb mijn beleidsmedewerkers ontheven van hun administratieve opdrachten. Zij staan dus voor de klassen. Ook wie nog een uurtje vrij heeft, gaat in de klas staan en ik neem een aantal toezichten over. En een van de grootmoeders van de kinderen, die ik ken van aan de schoolpoort, was vroeger zelf leerkracht en wil komen helpen. Ik heb ze met open armen ontvangen.”