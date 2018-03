80 honden gered uit illegale kwekerij

In Beselaren, bij Zonnebeke in West-Vlaanderen, zijn tachtig honden weggehaald uit een illegale kwekerij in opdracht van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Dat meldt Focus WTV. De honden zijn overgebracht naar vijf verschillende asielcentra.

Het waren buurtbewoners die enkele weken geleden alarm hadden geslagen en de politie verwittigden. Ze hadden er namelijk een hond gezien die mankte. De burgemeester ging daarna een kijkje nemen om de leefomstandigheden te controleren. Hij wilde dat de dieren er zo snel mogelijk weggehaald werden. De burgemeester sprak van een illegale kwekerij.

De fokker zou volgens Focus WTV een kweker van 51 jaar zijn uit Rijsel.

Foto: Focus WTV