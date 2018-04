8 op de 10 producten goedkoper bij Amazon

Tachtig procent van de producten in Belgische webshops, zijn goedkoper bij Amazon. Dat blijkt uit een analyse door Vergelijk.be, dat meer dan tweehonderd webwinkels in ons land vergelijkt. “De prijs is voor Vlamingen belangrijker dan de service”, zegt Ben Kerkhof van Vergelijk.be.

Vergelijk.be analyseerde de prijzen van enkele van de vaakst vergeleken producten. Het kwam zo tot een lijst van de honderd populairste producten die zowel op het wereldwijde Amazon als op Belgische webshops worden aangeboden.

Snelheid

In tachtig procent van de gevallen was de prijs op Amazon lager dan de Belgische prijs. Een van de verklaringen daarvoor is dat Amazon niet standaard levert binnen de 24 uur, in tegenstelling tot de webwinkels die in ons land actief zijn. “Dat een product snel geleverd wordt, lijkt minder belangrijk dan de prijs die Vlamingen willen betalen voor het product. Vlamingen voelen zich niet gebonden aan een bepaalde winkel als het product dat ze wensen elders goedkoper is”, verklaart Kerkhof.

Vergelijk.be heeft dan ook een goeie raad voor Belgische webwinkels. “Ze kunnen beter de goedkoopste prijs aanbieden dan de snelste levering.”

Nederlanders

Opvallend is dat Vlamingen dubbel zo vaak winkelen op Amazon dan Nederlanders, hoewel daar wel een Nederlandse Amazon-variant bestaat. In België is die er niet, dus Vlamingen zijn aangewezen op de Duitse Amazon of de Nederlandse variant.