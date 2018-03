8 op 10 Belgen slaapt minder dan 7,5 uur

Vandaag is het internationale dag van de slaap. Maar uit een studie van Philips blijkt nu dat 82 procent van de Belgen minder dan de aanbevolen 7,5 uur per nacht slaapt. 23 procent voelt zich dan ook slaperig na het opstaan. Uit ander onderzoek blijkt ook dat vijftien procent van de bevolking aan slapeloosheid lijdt.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 55 procent van de Belgen minstens één keer per nacht wakker wordt. 18 procent wordt zelfs elke nacht wakker.

Uit eerder onderzoek is al gebleken dat bij ons vijftien procent van de bevolking aan slapeloosheid lijdt. Dat wil zeggen dat ze de voorbije drie maanden zeker drie nachten per week slaapproblemen hebben gehad. Dit kan betekenen dat ze pas na meer dan een half uur in slaap vallen, minder dan zes uur slapen, 's nachts meer dan een half uur wakker liggen of niet voldoende gerecupereerd zijn na het slapen. Daarbij ondervinden ze ook overdag last van dat slaapgebrek.