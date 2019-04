8 jaar cel voor man die zoon van drie maanden zo hard sloeg dat hij stierf

Een man uit het Oost-Vlaamse Deinze die zijn drie maanden oude tweelingzoontjes zo hard sloeg dat één van hen overleed en de andere zwaargewond raakte, is veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank beslist, die de feiten beschouwde als onmenselijke behandeling van een minderjarige door zijn vader.

De twee zoontjes waren eind 2015 geboren maar moesten een tijdlang op de dienst neonatale zorgen blijven. Nadat ze enkele weken thuis waren, bleek dat hun vader hen had mishandeld.

Omdat één van de kindjes stuipen vertoonde, werd hij naar het ziekenhuis in Deinze gebracht. Daar bleek dat het vocht in zijn hoofdje had en werd het kind naar de dienst intensieve zorgen gebracht. Bij de andere broer, die al een verhoogde hoofdomtrek had, werd later ook een CT-scan genomen, en daaruit bleek dat ook hij een schedelfractuur had.

Eén van de kinderen overleed later in het ziekenhuis. "Het leven van de andere zoon hing aan een zijden draadje. Hij herstelde maar er blijft een zware fysieke en psychische impact", zei rechtbankvoorzitter Anthony Van Mol.

"De beklaagde heeft toegegeven dat hij (naam van het kind, nvdr.) geschud had omdat hij niet wou stoppen met huilen. De feiten hebben echter niets te maken met het niet kennen van de eigen kracht. Het feit dat de beklaagde na zijn vrijlating onder voorwaarden zei dat het ouder broertje verantwoordelijk zou zijn, getuigt van een manifest gebrek aan verantwoordelijksheidzin en normbesef."