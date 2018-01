8 gemeentes zonder stroom door onweer

In verschillende Oost-Vlaamse gemeentes is de stroom een tiental minuten uitgevallen door noodweer met blikseminslagen. Enkele hoogspanningskabels in de regio rond Brugge zouden daarbij geraakt zijn. Dat bevestigt Elia aan VTM NIEUWS.

In Eeklo, Kaprijke, Waarschot, Maldegem, Boekhoute, Sint-Laureins, Zomergem, Knesselare en Lovendegem is de stroom acht minuten lang uitgevallen door het noodweer. Elia moeten nu nog ter plekke gaan om te achterhalen wat de precieze oorzaak is van de stroomuitval.

De storm is dan wel overgewaaid, maar nu is er onweer op komst. Die zit nu in het westen van het land. In Koekelare bijvoorbeeld viel er lokaal hagel. In de loop van de avond schuiven de grillige buien verder richting het oosten.