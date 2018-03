77 honden gered uit illegale kwekerij

In Beselare, bij Zonnebeke in West-Vlaanderen, zijn 77 honden en elf katten weggehaald uit een illegale kwekerij in opdracht van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). De honden zijn overgebracht naar vijf verschillende asielcentra.

Het waren buurtbewoners die enkele weken geleden alarm hadden geslagen en de politie verwittigden. Ze hadden er namelijk een hond gezien die mankte. De burgemeester ging daarna een kijkje nemen om de leefomstandigheden te controleren.

Duitse herders

"Het gaat wel degelijk om dierenmishandeling", zegt minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) aan VTM NIEUWS. "We hebben zeventig honden in beslag genomen en zeven pups. Het zijn uiteenlopende rassen, zoals Duitse herders, Mechelse herders en Hollandse herders. We hebben ook elf katten en een aantal kittens in beslag genomen. Het gaat niet alleen om dierenmishandeling, maar ook om een schending van verschillende andere vergunningen."

Dierenwelzijn had de kwekerij in Beselare al een tijdje in de gaten. "Ook de andere malafide hondenfokkers komen nog aan de beurt, want we hebben de capaciteit van het inspectieteam Dierenwelzijn verdubbeld."

De fokker is een kweker van 51 jaar uit Rijsel. De man werd eerder al veroordeeld voor dierenmishandeling.