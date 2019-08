760 mensen per dag vliegen tussen Brussel en Amsterdam

In 2018 hebben 277.787 mensen het vliegtuig genomen tussen Brussel en Amsterdam. Dat komt overeen met ongeveer 760 mensen per dag die op zo'n vlucht van vaak minder dan een half uur springen. Het aantal reizigers lag ook 8,4 procent hoger dan in 2017, hoewel dergelijke korte vluchten regelmatig onder vuur komen te liggen omwille van hun klimaatimpact.

De cijfers komen uit de publicatie "BRUtrends", een jaarlijks overzicht van de belangrijkste cijfers en tendenzen van Brussels Airport.

Vanop Zaventem vliegt de Nederlandse maatschappij KLM momenteel vijf keer per dag van en naar Amsterdam. Het gaat om zogenoemde feedervluchten: passagiers worden naar de luchthaven Schiphol gevlogen, de hub van KLM in Amsterdam, waar ze overstappen op een langeafstandsvlucht, of omgekeerd.

Maar regelmatig komt er kritiek op dergelijke korte vluchten. Beide luchthavens liggen in vogelvlucht op maar ongeveer 150 kilometer van elkaar, een vlucht duurt soms maar 22 minuten. In Nederland was er eerder dit jaar een meerderheid in de Tweede Kamer om de Amsterdam-Brusselvluchten af te schaffen, maar zover kwam het uiteindelijk niet. Zo'n verbod zou indruisen tegen de Europese vrijemarktregels, zei de bevoegde minister. Bij ons pleitte onder meer de partij Groen al dat "kortere vluchten plaats moeten maken voor (internationaal) treinverkeer".

Maar dan moet het treinaanbod wel volgen. In het station van Brussels Airport stoppen momenteel bijvoorbeeld geen hogesnelheidstreinen. Wie met de Thalys vanuit Parijs of Amsterdam naar Zaventem wil gaan, moet - met zijn bagage - overstappen in Brussel-Zuid. Thalys heeft ook niet onmiddellijk plannen om zijn treinen te laten stoppen op de luchthaven. Dat zou de reistijd voor de andere reizigers te veel verlengen, klonk het eerder al. De Beneluxtrein (IC Amsterdam-Brussel) stopt wel in Schiphol en Brussels Airport, maar de reistijd tussen beide luchthavens bedraagt meer dan twee uur.

De verbinding met Amsterdam is de kortste route vanop Brussels Airport. Met 277.787 reizigers staat ze op de 28ste plaats van de populairste bestemmingen.

Twee andere korte verbindingen - 300 tot 350 kilometer in vogelvlucht - staan een pak hoger in de rangschikking. Zo is Londen de vijfde bestemming vanuit Zaventem (688.333 reizigers in 2018), Frankfurt staat op plaats 8 (589.109 passagiers). Parijs, een vlucht van circa 250 kilometer, staat dan weer niet in de top 30 van populairste bestemmingen.