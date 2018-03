7,6 kg marihuana gevonden in wagen

De Antwerpse politie nam afgelopen woensdag 7,6 kilogram marihuana in beslag. Ze trof de drugs aan in een gecontroleerde personenwagen op de Antwerpse ring.

Sinds januari 2014 houdt de Antwerpse politie zogenaamde Silvius-acties. Deze zijn voornamelijk bedoeld om agressieve diefstallen tegen te gaan door een verhoogde politieaanwezigheid en extra controles. Hoewel de acties vooral op diefstallen gericht zijn, wordt ook opgetreden tegen andere criminele feiten die op het terrein worden vastgesteld. Bij een controle die afgelopen woensdag plaatsvond, trof de politie dus een aanzienlijke hoeveelheid cannabis aan.

Tijdens de actie hield de politie op de Antwerpse Ring een verdacht voertuig tegen voor controle. Wanneer de agenten de wagen doorzochten, troffen ze 7,6 kilogram cannabis aan. De wagen werd getakeld voor verder sporenonderzoek, de drugs en de gsm-toestellen werden in beslag genomen. De verdachte werd ondertussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Overige resultaten

De Antwerpse politie patrouilleerde afgelopen woensdag in de omgeving van het Centraal Station, op Linkeroever en op de Turnhoutsebaan, zowel geüniformeerd als in burger. Bij deze actie werd niet alleen een drugsdealer opgepakt. De politie arresteerde één persoon voor het verstoren van de openbare orde, terwijl twee anderen werden meegenomen wegens openbare dronkenschap. Achteraf bleek één van de twee dronken personen ook illegaal in ons land te verblijven. Verder nam de politie nog een gekende bedelaar mee naar het politiekantoor op de Noorderlaan.