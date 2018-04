75-jarige bestraft voor openbare zeden

Een 75-jarige man uit Harelbeke moest zich vandaag voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor openbare zedenschennis in 2017, onder andere in en rond De Gavers in Harelbeke. De man riskeert tot zes maanden cel. Hij verklaarde dat hij telkens aan het wildplassen was en door een operatie daarvoor "zijn lid moest masseren."

M.B. trok tussen maart en juni 2017 meermaals de aandacht van wandelaars in en rond het provinciedomein De Gavers in Harelbeke. Hij deed altijd alsof hij stond te plassen, maar draaide zich om als er wandelaars voorbijkwamen. Getuigen meldden dat hij zijn geslachtsdeel toonde en aan het masturberen was.

Wielerdames

Ook de podiumdames van de wielerklassieker E3-prijs Harelbeke maakten kennis met de man. Op 24 maart deed hij opnieuw alsof hij aan het urineren was in de nabijheid van de dames. Toen zij iets uit hun wagen wilden nemen, draaide hij zich om en bevredigde zichzelf.

“Medisch probleem”

De beklaagde meent dat hij een medisch probleem heeft sinds een blaasoperatie. Hij moet zijn lid altijd masseren om te kunnen plassen. Het openbaar ministerie gaat daar niet in mee omdat hij zich altijd toont aan voorbijgangers. "En in een provinciedomein kun je je toch in een bosje of achter een boom gemakkelijk verschansen", klonk het bij de procureur. "Er was ook voor zijn operatie al sprake van soortgelijke feiten."

Op 7 mei spreekt de rechtbank het vonnis uit.