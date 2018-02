700 naar rechter om kleinkind te zien

Elke dag trekken twee grootouders naar de rechtbank in de hoop weer contact te krijgen met hun kleinkinderen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

"Steeds vaker zien we dat de relatie tussen grootouders en hun kleinkinderen vertroebelt, veelal na een scheiding of het overlijden van één ouder", zegt N-VA-Kamerlid Goedele Uyttersprot, die de cijfers opvroeg bij justitieminister Koen Geens (CD&V).

711 dossiers

In Vlaanderen heeft tien procent van de kinderen met gescheiden ouders geen contact meer met de grootouders aan vaderskant. Aan moederskant gaat het om vijf procent. De groep opa's en oma's die geen andere uitweg zien dan naar de rechter te stappen, groeit gestaag. "In 2017 werden 711 dossiers van grootouders of grootouderkoppels ingeleid bij de familierechtbank, of twee per dag. Voor die opa's en oma's start dan vaak een lang en pijnlijk proces."

Om de regeling bij te sturen, dient Uyttersprot een wetsvoorstel in. Ze wil onder meer dat er sneller een bemiddelaar kan worden ingeschakeld. De rechtbank zal het omgangsrecht bovendien enkel nog kunnen weigeren als dat ingaat tegen het belang van het kind, en de rechter moet een weigering altijd motiveren.