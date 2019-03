70 'gele hesjes' opgepakt na vandalisme in marge van klimaatmars

De klimaatbetogers van de Belgische en Europese mars voor het klimaat van Rise for Climate Belgium zijn aangekomen op hun eindbestemming in het Jubelpark. De mars werd onderweg even onderbroken in de Wetstraat door een actie van de "gele hesjes", maar kon nadien verdergaan. Een 70-tal gele hesjes is opgepakt, laat de politie Brussel-Hoofdstad Elsene weten.

Op deze derde grote Belgische klimaatmars waren uiteindelijk 8.000 mensen aanwezig. Een heel pak minder dan de 65.000 en 70.000 deelnemers van de vorige twee betogingen. Hoewel er minder mensen op straat kwamen voor het klimaat, blijven de betogers toch de druk opvoeren voor een ambitieus Belgisch en Europees klimaatbeleid. Aan de triomfboog zullen verschillende klimaatactivisten van de deelnemende organisatie de aanwezige mensen nog toespreken.

Van bij de start van de mars aan het Noordstation viel het op dat er een grote delegatie "gele hesjes" meeliep in de menigte. In de Wetstraat maakten ze hun intenties duidelijk door zich af te scheiden, enkele ruiten in te gooien en gebouwen met graffiti te bespuiten. De politie dreef hen af naar een zijstraat van de Wetstraat om hen daar te isoleren. Een 70-tal gele hesjes werd opgepakt.