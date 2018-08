De Limburgse politie heeft zeven mensen opgepakt in het kader van een drugsonderzoek. "Op basis van informatie heeft de politie een huiszoeking uitgevoerd in Lummen”, zegt Bruno Coppin van het Limburgse parket aan VTM NIEUWS. “Er werden zeven personen gearresteerd naar aanleiding van het aantreffen van een cannabisplantage. Verder informatie kunnen we op dit moment nog niet meegeven", klinkt het. De verdachten moeten allemaal nog verhoord worden.