7 keer meer studenten met chlamydia

Studentenartsen van de KU Leuven waarschuwen voor chlamydia. Ze krijgen nu zeven keer meer studenten met de soa over de vloer dan tien jaar geleden. “We zien de opmars ook in de rest van het land, hoofdzakelijk bij jongeren”, zegt studentenarts Rikka De Roy aan VTM NIEUWS. Er wordt geschat dat één op de twintig jongeren drager is van chlamydia.

Onderzoekers zien de opmars van chlamydia niet alleen bij studenten, maar bij de hele bevolking. In 2016 waren minstens 6.000 mensen besmet.

Betere screening

“Dat de soa meer vastgesteld wordt, heeft gelukkig ook te maken met een betere screening”, vertelt De Roy. “Er wordt meer getest, maar chlamydia is een heel besmettelijke bacterie die weinig klachten geeft.”

De soa kan dus jaren sluimeren in je lichaam en zich verspreiden zonder dat je beseft dat je besmet bent. Als je het niet opmerkt, kan je onvruchtbaar worden. Het is dus belangrijk om er snel bij te zijn, dan is chlamydia makkelijk te behandelen met een antibioticum.

Opeenvolgende relaties

Dat chlamydia vaker voorkomt bij studenten, betekent niet dat ze minder veilig vrijen dan vroeger. “Ze hebben vaak een aantal opeenvolgende relaties en zo nemen ze infecties, zoals chlamydia, mee van de ene naar de andere partner.”

Studenten spreker er wel over met hun partner, maar ze gaan er snel van uit dat hun lief in het verleden geen risicocontacten had. “Vaste relaties worden snel foutief als veilig beschouwd, want elke nieuwe relatie houdt een risico in als er vorige partners zijn geweest.”