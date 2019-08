7 gewonden door tornado in Luxemburg

In het zuidwesten van het Groothertogdom Luxemburg heeft een tornado gisteren voor aanzienlijke materiële schade gezorgd. Er raakten ook zeven mensen gewond. Eén persoon is er erg aan toe. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de regering.

(Lees verder onder de video)

Bascharage en Pétange, vlakbij de Belgische grens, werden rond 17.30 uur getroffen door een tornado. Op beelden op sociale media is te zien dat daken en schouwen door de krachtige wind werden afgerukt. Volgens burgemeester Pierre Mellina van Pétange liepen bijna honderd woningen schade op. De windstoten haalden een pieksnelheid van 128 km/uur, aldus de weerdienst.

Andere beelden tonen afgerukte bomen, beschadigde voertuigen en door puin geblokkeerde wegen. Ook het spoorverkeer tussen Luxemburg-Stad en het Franse Longwy was even verstoord, dat zegt de Luxemburgse spoormaatschappij (CFL). In sommige straten van de getroffen plaatsen werd de stroomvoorziening preventief afgesneden, zegt de brandweer nog.

(Lees verder onder de tweet)

+++ UWZ Spezial #Tornado 1/ 5 +++

Der Tornado in #Luxemburg war #Deutschland recht nahe gekommen, da die Resonanz recht hoch ist hier ein paar wichtige Informationen zum Thema:

Kurz zusammengefasst:

1) Tornados in Deutschland sind dasselbe Phänomen wie in den USA. (Symbolfoto) pic.twitter.com/Pgk1q79Wry — Unwetterzentrale (@uwz_de) August 10, 2019

Ook windhoos in Nederland

In Nederland is gisterenavond een windhoos over het centrum van Amsterdam geraasd, dat meldt Weeronline. Het natuurverschijnsel heeft op verschillende plekken in de stad voor schade gezorgd. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland laat weten dat de wervelwind een bootje heeft meegesleurd en dat er een boom op een fietspad is gevallen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.