7 gemeenten willen statiegeld op plastic

Er hebben zich nu ook zeven Vlaamse gemeenten aangesloten bij de zogenaamde ‘Statiegeldalliantie’, die de regering ertoe wil aanzetten statiegeld in te voeren op alle PET-flessen en blikjes. Het gaat om Halen, Hamont-Achel, Haacht, Laakdal, Tielt, Zoersel en Hasselt. Ook Natuurpunt is voorstander van statiegeld.

De ‘Statiegeldalliantie’ is een samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen, die ervoor pleit om statiegeld in te voeren. "Statiegeld beweegt mensen ertoe om hun lege flesjes en blikjes opnieuw in te leveren. Daardoor is er minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten voor lokale overheden en betere recycling van waardevolle materialen", zegt de alliantie, die wil aantonen dat er een breed draagvlak voor de maatregel bestaat.

In Vlaanderen deden onder meer Test-Aankoop en de Bond Beter Leefmilieu (BBL) al mee, nu komen daar dus ook zeven gemeenten en Natuurpunt bij. De alliantie telt in totaal al 101 leden.

Opmerkelijk is dat de gemeenten ingaan tegen Fost Plus, de vzw die voor hen de inzameling en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval regelt en zoals bekend helemaal geen voorstander is van statiegeld.