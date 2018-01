6.600 betogers eisen ontslag Francken

Zowat 6.600 personen - volgens de lokale politie - hebben deze middag in Brussel deelgenomen aan een manifestatie die oproept tot het ontslag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Bij een eerste manifestatie op 30 december hadden betogers aan de staatssecretaris symbolisch een "bevel om de regering te verlaten" afgeleverd. Vandaag werd voor het Noordstation verzameld "om te controleren of dat bevel was uitgevoerd".

De manifestanten motiveerden hun beslissing voor dat 'bevel' aan Theo Francken om de regering te verlaten "wegens de niet-naleving van zijn mandaat, niet-naleving van gerechtelijke beslissingen en de rechtsstaat, schending van de grondwet en de Belgische wetten door migranten terug te sturen naar foltering en onmenselijke en vernederende behandelingen, liegen voor het Parlement en aan de samenleving, racistische uitspraken, kennismaking met voormalige Nazi-collaborateurs en bedreigen van de openbare orde en nationale veiligheid".

Oproep

"Op 30 december waren we met meer dan 300 mensen samengekomen voor het Centraal Station om het bevel aan Theo Francken te betekenen om de regering te verlaten. Die oproep werd gelanceerd door het burgerplatform voor steun aan vluchtelingen en organisaties als MRAX, Jeunes anticapitalistes, JOC, Coordination des Sans-Papiers."

"Vandaag hebben nog een twintigtal andere organisaties die oproep onderschreven. We hadden Francken twee weken de tijd gegeven, vandaag manifesteren we om de uitvoering van dat bevel te verifiëren", aldus de Brusselse artiest Code Rouge, één van de initiatiefnemers.

De manifestatie vertrok aan het Noordstation en trok langs de kantoren van de Dienst Vreemdelingenzaken, het Maximiliaanpark, het Klein Kasteeltje en werd ontbonden op de Nieuwe Graanmarkt.