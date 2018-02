65 puppy's in beslag genomen bij fokker

De politiezone Grens (Wuustwezel, Kalmthout en Essen) heeft 65 puppy’s in beslag genomen bij een broodfokker in Essen. Dat zegt de lokale nieuwszender ATV en wordt door het parket bevestigd aan VTM NIEUWS.

De dieren werden in beslag genomen tijdens een huiszoeking in een onderzoek naar de fokker. Intussen worden ze ondergebracht bij Dierenasiel Canina. Dat zou in het verleden al eens puppy’s van dezelfde kweker hebben opgevangen.

“Het is op dit ogenblik alle hens aan dek”, zegt vrijwilliger Gert Verheyen in Gazet van Antwerpen. “Het gaat om 65 puppy’s waarvan het jongste hondje amper vier weken oud is. Normaal gezien blijven zo’n hondjes minstens acht weken bij hun moeder. Wij hebben er onze handen vol mee. Ze zijn nog niet zindelijk. Het gaat om Franse buldogs en enkele mopshonden.”

Adopteren

Wie een hondje wil adopteren, moet wachten. “We kunnen niet iedereen binnenlaten”, zegt Verheyen. “De honden hebben een stresserende ervaring achter de rug. Het is belangrijk dat ze tot rust kunnen komen. Zolang het onderzoek loopt, worden er geen hondjes geplaatst. Het is mogelijk dat de dieren terug naar de fokker gaan of elders worden ondergebracht. We vragen dan ook met aandrang om de komende dagen niet langs te komen. Als we een warme thuis zoeken voor de dieren, zullen we dit via de media communiceren.”

Foto: Gazet Van Antwerpen