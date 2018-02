65% meer oproepen bij VAB door vrieskou

VAB heeft deze ochtend 65 procent meer oproepen binnengekregen door de vrieskou. De mobiliteitsorganisatie was voorbereid en had extra personeel ingezet op de alarmcentrale en bij de wegenwacht. Ook de voorraad batterijen was met 25 procent verhoogd.

Door het koude weer had VAB dit weekend al aangekondigd dat er veel problemen met auto's konden zijn. Bij startproblemen door winterkoude is vier op de vijf keer de batterij de oorzaak. Bij koude werkt de batterij namelijk minder goed. Heel wat chauffeurs kunnen dus 's morgens niet starten na nachtelijke vriestemperaturen. Vooral na een weekend, omdat de meeste wagens dan langer hebben stilgestaan en de batterij aan startcapaciteit verloren heeft.

De reisbijstandorganisatie had daarom op de VAB-alarmcentrale en bij de wegenwacht extra personeel ingezet. De voorraad batterijen in stock was bovendien met 25 procent verhoogd zodat pechvogels met een platte batterij meteen geholpen kunnen worden.