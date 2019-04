In het programma ‘Wetsdokters’ werd ingezoomd op een bizarre moordzaak in de Brusselse rand. De 82-jarige Blanche wordt dood aangetroffen naast een sofa in haar flat, haar man Roger lag bloedend in de badkamer. 65 dagen lang beweert Roger dat een inbreker zijn vrouw doodsloeg. Maar zijn verhaal rammelt. Tijdens een emotioneel politieverhoor breekt de man totaal. Maar hij blijft ontkennen. Tot een broek bewijst dat zijn relaas niet klopt. En dan kan hij geen kant meer op.