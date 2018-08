63-jarige man sterft na burenruzie in Bonheiden

In Bonheiden is gisterenavond een dode gevallen bij een burenruzie. Het slachtoffer is een 63-jarige man, bevestigt het parket van Antwerpen, afdeling Mechelen. Buurtbewoners hoorden rond 22.15 uur twee schoten. Ooggetuigen zagen kort daarna een bebloed persoon in de gang van een appartementsgebouw liggen.

Er is sprake van een ruzie omwille van lawaaihinder, maar het is nog erg onduidelijk wat er precies gebeurd is en wie het wapen afvuurde. Het wordt momenteel zelfs niet uitgesloten dat het slachtoffer het wapen zelf hanteerde.

De politie trof de 63-jarige man dood aan met een schotwonde in de lies. Naast hem lag een jachtgeweer. Een 44-jarige medebewoner werd ondertussen gearresteerd. Zijn mogelijke betrokkenheid bij de feiten wordt nog onderzocht.

Foto: Antoon Verbeeck