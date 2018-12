61 procent van Vlamingen vond 2018 een financieel slecht jaar voor hen

Meer dan de helft van de Vlamingen heeft er financieel een slecht jaar op zitten. Dat blijkt uit De Grote Peiling die Ipsos uitvoerde bij meer dan 2.500 Belgen in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir. 61 procent van de Vlamingen zegt ze er in 2018 financieel op achteruit gingen. En de Vlaming is niet optimistisch: maar 20 procent ziet beterschap voor 2019.

Tijdens de maand december rolt het geld al wat harder dan andere maanden, maar de meeste Vlamingen hebben toch het gevoel dat ze er financieel een slecht jaar hebben opzitten. Dat blijkt uit De Grote Peiling. “2018 was financieel gezien een slecht jaar voor mij en mijn familie”, daar is 61 procent van de Vlamingen het mee eens. In Wallonië ligt dat cijfer zelfs nog een stuk hoger, 73 procent van de Walen vond het afgelopen jaar financieel slecht.

Iedereen maakt zich ondertussen op om 2019 morgen feestelijk in te zetten, maar optimistisch zijn we niet. Tachtig procent van de Vlamingen denkt dat er volgend jaar financieel geen verbetering zal zijn. Zestig procent denkt dat z'n financiële situatie hetzelfde blijft en twintig procent denkt zelfs dat die nog slechter wordt. Amper twintig procent verwacht beterschap.