61% meer klanten voor HelloFresh

Maaltijdboxleverancier HelloFresh heeft in de eerste drie maanden van dit jaar al bijna twee miljoen klanten bediend. Dat zijn er 61 procent meer dan vorig jaar, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

In totaal werd er voor 6,6 miljoen euro aan bestellingen geplaatst. Het totaalbedrag per bestelling daalde wel: gemiddeld 44,70 euro tegenover 49 euro in 2017. Ook het aantal bestellingen per klant is gedaald.

44 procent meer omzet

Het beursgenoteerde bedrijf draaide een omzet van 295,6 miljoen euro, een stijging van 44 procent tegenover vorig jaar. Toch zit de maaltijdboxleverancier nog altijd met rode cijfers. Het operationeel verlies daalde het eerste kwartaal wel met 15 procent. Daarom is het management optimistisch. Het belooft zijn aandeelhouders 30 tot 35 procent omzetgroei over het hele jaar.