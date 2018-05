600 mensen voor mars tegen zelfdoding

Zowat 600 mensen hebben vanochtend héél vroeg in het Brusselse Jubelpark deelgenomen aan de eerste editie van de Darkness Into Light-mars, een wandeling ter preventie van zelfdoding. Dat melden de organisatoren. "Het was een wondermooie ochtend, heel emotioneel en ontroerend", zegt organisatrice Sarah Ironside. "Toen het ochtendlicht door de bogen van de triomfboog scheen, was dat immens mooi. Wie erbij was, gaat hier zeker over praten, en ik verwacht volgend jaar dan ook nog veel meer deelnemers."

Het initiatief werd in 2009 opgestart, toen een koppel uit Dublin besloot om vroeg op te staan en het ochtendgloren tegemoet te wandelen ter nagedachtenis van hun zoon. De eerste Darkness Into Light, tien jaar geleden in Dublin, trok zowat 400 deelnemers. Vorig jaar bracht het evenement 180.000 deelnemers samen in meer dan 145 steden en dorpen over de hele wereld. In België krijgt de collectieve mars van Pieta House Ireland de steun van het Centre de Prévention du Suicide en het Centrum ter preventie van zelfdoding.

"Het was een wondermooie ochtend, met mensen van alle nationaliteiten en leeftijden" zegt Sarah Ironside. "De jongste was twee maanden oud, de oudste 87 jaar. De Ierse ambassadeur was er, net als twee EU-commissarissen. Mensen wandelden in stilte of praatten zacht, het was heel emotioneel en ontroerend. Het laatste jaar heb ik zoveel verhalen gehoord over tragische gebeurtenissen, over verdriet, maar ook over hoop. Zoveel verschillende redenen om deel te nemen aan Darkness Into Light, maar degene die me het meeste bijbleef was iemand die zei: "Ik neem deel omdat ik me herinner om te voelen alsof je nooit meer zal lachen, nooit meer zal glimlachen, nooit meer zal liefhebben of bemind te worden. Onze mars gaat over de hoop die die droefheid overwint."

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.