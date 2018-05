600 Belgen lijden aan brozebottenziekte

In ons land lijden er zo’n zeshonderd mensen aan Osteogenesis Imperfecta, simpeler gezegd: de brozebottenziekte. Ze kunnen bij het minste iets breken. Mauro, een jongetje van zes uit Buggenhout, heeft dit schooljaar alleen al drie breuken opgelopen.

In basisschool Het Sprinkhaantje vieren de kleuters feest. Speciaal voor Mauro werd ook een clown uitgenodigd. Mauro lijdt aan Osteogenesis Imperfecta, een erfelijke aandoening waardoor de botten broos zijn. Hij is net zes maar liep al twaalf breuken op.

“Ik heb al heel vaak mijn benen gebroken en ook eens mijn arm”, zegt Mauro Laureys.

Rolstoel en baxter

Om risico's te verkleinen zit Mauro vaak in zijn rolstoel. Om de zes maanden krijgt hij ook een baxter, die zijn botten moet versterken.

“De schrik zit er toch altijd in dat hij valt en iets breekt en dat we dan weer vertrokken zijn voor lange tijd van revalidatie”, zegt mama Jolien Averhals.

Kindermishandeling

Zo'n zeshonderd mensen in ons land lijden aan de aandoening. Maar ze is nog te weinig gekend. En dat zorgt voor misverstanden. Want de link naar kindermishandeling is -onterecht- snel gelegd.

“Dan kom je met je kind met één of meerdere breuken en als het niet vastgesteld staat dat uw zoon die ziekte heeft... en de veelvuldige breuken”, getuigt mama Jolien.

Mauro's klasgenootjes dragen alvast goed zorg voor hem. “Niet wild zijn want als we hem duwen en hij valt, dan kan jij een botje breken”, bevestigt een bezorgd klasgenootje.