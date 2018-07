60 gevangenen in hongerstaking in Antwerpen

Sinds vanmorgen 9 uur zijn 60 gevangenen van het arresthuis in de Begijnenstraat in hongerstaking. De gevangenen mochten vanmorgen hun cel verlaten voor de wandeling. Na een uur weigerden ze terug naar binnen te gaan.

“De situatie is onhoudbaar geworden”, vertelt een gevangene aan de telefoon. “De temperatuur in de cellen loopt op tot 30 graden. Wij mogen één keer per week douchen. Om de drie tot vier dagen mogen wij onze cel eens verlaten voor een uur. De rest van de tijd zitten wij binnen. Dit is onmenselijk en onhoudbaar. Door deze hongerstaking willen wij ook onze kant van het verhaal laten horen. Wij zijn de grootste slachtoffers van deze staking.”

Directeur Christophe Martens van de gevangenis Antwerpen bevestigt dat een beperkte groep gevangenen sinds vanmorgen weigert opnieuw naar de cel te gaan.

“De omstandigheden zijn verre van optimaal. Na twee weken begint de staking door te wegen. Geen of weinig bezoek, slechts af en toe een wandeling, telefoneren is beperkt. De mensen raken gefrustreerd. Hun rechten zijn geschonden. Wij proberen met de mensen op de wandeling te overleggen. De groep is rustig en gaat volwassen het gesprek aan.