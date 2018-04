6 maanden geëist na racistische foto Jinnih Beels

Het openbaar ministerie vraagt zes maanden cel voor de Mechelse politie-inspecteur Bert V.L., die vorig jaar een racistische foto van Jinnih Beels verspreidde.

V.L. had in februari vorig jaar een fotocollage verspreid waarop toenmalig hoofd diversiteit van de Mechelse politie Jinnih Beels was afgebeeld samen met de tekst 'En waarom zou ik je een hand moeten geven? Jouw kleur staat me niet aan'.

De korpsleiding van Mechelen werd door enkele politiemedewerkers op de hoogte gebracht van de foto. Die werd in een private WhatsApp-groep van verschillende leden van het Mechelse korps gedeeld.

Strafrechtelijke feiten

Het parket is toen een onderzoek gestart en meende vanaf het begin de zaak ernstig te nemen. "Het gaat om strafrechtelijke feiten", klonk het toen.

Dommerik

"Een gans korps is het slachtoffer van een dommerik", zei Jinnih Beels in een eerste reactie aan VTM NIEUWS. "Ik was er natuurlijk niet goed van, maar ik kan het ergens nog plaatsen. Het is vooral het hele korps dat het slachtoffer wordt van een dommerik. Hij zorgt ervoor dat een gans beleid in één vingerknip van tafel wordt geveegd. Dat laat wel sporen na."