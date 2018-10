6 kaaimannen uit woning in Houthalen-Helchteren gehaald

Het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek heeft zes volwassen kaaimannen opgehaald in een huis in Houthalen-Helchteren. De eigenaar had ze al zes jaar, maar kan er niet meer voor zorgen. De dieren zijn in goede gezondheid, en verhuizen later naar Duitsland.

De eigenaar ging de kaaimannen zes jaar geleden halen in Nederland, waar ze verwaarloosd werden. Maar nu verhuist de man zelf en kan hij niet langer voor de kaaimannen zorgen. Bovendien heeft hij ook geen vergunning om de dieren te houden.

Kaaimannen zijn krokodilachtigen en leven vooral in Zuid-Amerika. De grootste soort kan tot drie meter lang worden. Dat is kleiner dan echte krokodillen, maar het betekent niet dat de dieren minder gevaarlijk zijn. “Ze hebben heel veel kracht”, zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum. “Als ze bijten, beginnen ze te draaien. Niet goed voor de vingers dus.”