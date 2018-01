6 jaar cel voor schutter fitnessmoord

De schutter van de zogenoemde fitnessmoord in het West-Vlaamse Dadizele, krijgt een effectieve celstraf van zes jaar. De dodelijke schietpartij kostte op 15 augustus 2016 het leven aan een 20-jarige Antwerpenaar. Vier West-Vlamingen en twee Antwerpse vrienden van het slachtoffer stonden vandaag terecht voor de rechtbank van Ieper. De schutter, Tom K., riskeerde de zwaarste straf: vijftien jaar effectief, maar komt er vanaf met zes jaar. "Doodslag is bewezen, maar werd uitgelokt", klonk het.

Drie West-Vlamingen - Tom K., Sven V. en Leander W. - en drie Antwerpenaren - Elias K., Maxim K. en Ilyas S. - spraken in de nacht van 14 op 15 augustus in Dadizele af om een kilogram cannabis te verhandelen. Volgens het Openbaar Ministerie wilden de Antwerpenaren de drugs beroven. Zelf ontkennen de twee vrienden van het slachtoffer dat. De West-Vlamingen namen een geladen wapen mee. "Omdat ze het zaakje niet helemaal vertrouwden", zeggen ze zelf. Ze stonden vandaag onder meer terecht voor doodslag op Elias K., de twintiger die getroffen werd toen het vuurwapen afging.

Boezemvrienden Ook tijdens de pleidooien bleef Tom K. ontkennen dat er voorbedachtheid in het spel was of dat de man doelbewust geschoten heeft. "Sven V. was Toms boezemvriend. Toen hij geslagen werd met een matrak en de Antwerpse Maxim K. een alarmpistool trok, heeft mijn cliënt gereageerd door het vuurwapen te trekken. In het donker leek dat alarmpistool een echt pistool. Hij richtte eerst op Maxim, vervolgens in één beweging naar Elias, maar heeft nooit willen schieten. Het wapen is per ongeluk afgegaan", pleitte Hans Beerlandt, de advocaat van Tom K.

"Het was niet vooraf gepland om tot een handgemeen te komen. Als er normaal betaald was, was het nooit zover gekomen." Daarmee doelde hij op het vals geld, dat de drie Antwerpenaren meebrachten op de afspraak.

Spilfiguur Ook Sven V. en Leander W. ontkennen dat er vooraf afgesproken was om te schieten. Zij stonden terecht voor mededaderschap aan doodslag en riskeren respectievelijk twaalf en vijf jaar cel. Het parket wijst Sven V. aan als spilfiguur in de drugsdeal. Dat wordt door V. zelf ten stelligste ontkend. "Hij stond op dezelfde hoogte als Tom K. Het is wel waar dat hij de contacten legde met de Antwerpenaren", aldus zijn raadsman Frank Scheerlinck.

Tom K. krijgt 5 jaar effectief voor doodslag op Elias K. (20) en nog eens 12 maanden voor de drugsfeiten. Volgens de rechters was er sprake van uitlokking. De overige beklaagden krijgen celstraffen of een werkstraf. Sven V. en Leander W. zijn niet medeplichtig aan de doodslag. Er was ook geen sprake van bendevorming. De geplande ripdeal van de Antwerpenaren, onder wie het slachtoffer, is wel bewezen.

Weggevlucht na schietpartij Zowel de West-Vlamingen, als de vrienden van het Antwerpse slachtoffer vluchtten na de schietpartij weg, zonder de hulpdiensten te verwittigen.

Foto: archief