56 grondslapers in gevangenis Hasselt

In de gevangenis van Hasselt moeten 56 gedetineerden op de grond slapen omdat er niet genoeg bedden zijn. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) geantwoord op een vraag van sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht. “Matrassenslapers anno 2018, dat is een land als België onwaardig”, zei de sp.a-politica.

In heel België zouden volgens Lambrecht 125 gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen omdat de gevangenissen overvol zitten. In de gevangenis van Brugge zijn dan weer twee secties gesloten omdat er te weinig personeel is.

Daarom vraagt Lambrecht dat de minister zijn verantwoordelijkheid opneemt om “een menswaardige detentie” te verzekeren. “Hoeveel veroordelingen moet ons land nog oplopen?”, vraagt ze zich af.

Stapelbedden

De Justitieminister zegt de bezorgdheid van Lambrecht te delen. Hij heeft daarom een aantal maatregelen getroffen die het probleem van de baan moet helpen. Geens belooft stapelbedden te plaatsen en gevangenen over te plaatsen naar andere gevangenissen.

“Ik hoop binnen een redelijke termijn extra capaciteit te kunnen vrijmaken in de gevangenis Leuven Centraal, waar een vleugel recentelijk werd gerenoveerd, alsook in de gevangenis in Brugge, waar momenteel twee afdelingen gesloten zijn wegens personeelsgebrek”, legt Geens uit.