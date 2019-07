5.522 studenten nemen deel aan toelatingsexamen voor arts

5.522 studenten hebben dinsdag effectief deelgenomen aan het toelatingsexamen voor arts. Dat meldt de Examencommissie. Op 12 juli krijgen de deelnemers hun resultaten.

Voor het toelatingsexamen voor arts hadden zich 6.052 mensen ingeschreven. 5.522 van hen legden dus dinsdag effectief het examen af. 4.986 van hen waren Belgen. Daarnaast deden ook 368 Nederlanders mee aan het examen. De overige 168 deelnemers hadden 58 verschillende nationaliteiten.

De meerderheid van de deelnemers, 3.758, waren vrouwen. Het aantal mannelijke kanidaat-artsen kwam neer op 1.764. Wat de onderverdeling naar studiejaar betreft: 2.534 zaten in het 6de jaar secundair onderwijs, 1.408 in het 5de jaar secundair onderwijs en 14 in het 4de jaar secundair onderwijs.

Wie volgend academiejaar aan de opleiding arts (of tandarts) wil starten aan een Vlaamse universiteit, moet eerst slagen in de toelatingsproef. Alleszins is de toegang tot het beroep beperkt door de zogenaamde federale contingentering. Kortweg betekent dit dat de instroom in de opleiding beperkt wordt. Volgend jaar zijn maximaal 1.153 starters in de opleiding arts toegelaten. Wie de opleiding wil starten, moet dus niet alleen slagen maar ook een gunstige rangschikking bekomen. Wie evenveel of meer punten heeft dan de persoon op plaats 1.153 is gunstig gerangschikt voor de opleiding arts.

Woensdag vindt het toelatingsexamen tandarts plaats. De studenten kennen hun uitslag op 12 juli.